Миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time

Американский предприниматель, филантроп и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time за $190 млн у медийного конгломерата Meredith. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением, - приводит телекомпания слова главного редактора издания Эдварда Фелсенталя. - Хотя Марк и Линн не будут заниматься конкретно нашим бизнесом, мы считаем, что нам крайне повезло располагать их напутствием и наставничеством на пути построения новой компании".

Сделку предполагается закрыть через 30 дней, уточнила телекомпания.

В прошлом году Meredith приобрел за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time, Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около $650 млн незадолго до транзакции.