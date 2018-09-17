МИД Ирана обвинил Twitter в блокировке страниц иностранцев

Американские социальные сети продолжают блокировать страницы, якобы связанные с Ираном. На этот раз - в Twitter. Но, как оказалось, крайне избирательно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф. Он отметил: многие из закрытых аккаунтов принадлежат реальным людям - телеведущим и студентам. А вот боты, которые завели для поддержки смены режима, почему-то продолжают работать, их никто не блокирует.

Зачистка неугодных пользователей прошла масштабная, напоминает телеканал "Россия 24". Так, Twitter удалил 280 аккаунтов, а Facebook - почти 700. Подключилась и Google - здесь заблокировано полсотни аккаунтов. В их числе - те, что связаны с государственной телерадиокомпанией Ирана.