МИД Ирана обвинил Twitter в блокировке страниц иностранцев
Американские социальные сети продолжают блокировать страницы, якобы связанные с Ираном. На этот раз - в Twitter. Но, как оказалось, крайне избирательно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф. Он отметил: многие из закрытых аккаунтов принадлежат реальным людям - телеведущим и студентам. А вот боты, которые завели для поддержки смены режима, почему-то продолжают работать, их никто не блокирует.
Зачистка неугодных пользователей прошла масштабная, напоминает телеканал "Россия 24". Так, Twitter удалил 280 аккаунтов, а Facebook - почти 700. Подключилась и Google - здесь заблокировано полсотни аккаунтов. В их числе - те, что связаны с государственной телерадиокомпанией Ирана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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