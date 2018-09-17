Эрдоган назвал причину присутствия ВС Турции на территории Сирии

ВС Турции находятся на территории Сирии по призыву сирийского народа, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Если российская армия находится на территории Сирии по призыву сирийского режима, то нас туда позвал народ Сирии, сказал президент Турции.

"Турция не признает сирийский режим и народ Сирии одобряет присутствие ВС Турции на территории Сирии", - сказал Эрдоган.

По его словам, целью Турции является скорейшее решение сирийского кризиса, в частности кризиса в Идлибе.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности кризиса в Идлибе.

Глава МИД отметил, что для решения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.

"Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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