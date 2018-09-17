Талибы совершили ряд нападений в Афганистане, много погибших

По меньшей мере 15 представителей полиции Афганистана погибли в результате серии нападений боевиков радикального движения "Талибан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, передает Day.Az.

По данным источника, одно из нападений боевиков было совершено в понедельник утром в провинции Бадгис на северо-западе страны. При нападении боевиков на полицейский пост погибли пять сотрудников правоохранительных органов. В ходе боев также были ликвидированы несколько боевиков.

По данным агентства, еще одно нападение было совершено в ночь с воскресенья на понедельник на КПП в провинции Фарах. В результате атаки талибов погибли десять полицейских, еще двое пропали без вести. Боевики также захватили оружие.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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