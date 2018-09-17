Удивительное решение водителя привело к ДТП в центре Баку - ВИДЕО

17 сентября 2018 10:51

Минувшим днем в центре Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, столкнулись автомобили марок Mercedes и Hyundai Santa Fe.

Инцидент произошел на улице Гасана Сафарова, перед зданием Верховного суда.

Как видно на видео, управляемый женщиной автомобиль марки Hyundai Santa Fe движется по правой полосе и при попытке развернуться налево сталкивается с автомобилем марки Mercedes, который разворачивается направо в направлении проспекта Ходжалы с запрещенного для разворота участка дороги.  

В результате ДТП был нанесен серьезный ущерб автомобилям, никто из водителей к счастью не пострадал.

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Нажмите на видео для просмотра:
ДТП в Баку с участием женщины-водителя

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