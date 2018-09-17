Каспийскую флотилию подняли по тревоге для проверки боеготовности

Ученая тревога объявлена в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии.

Экипажи кораблей и личный состав подразделений морской пехоты выполнили комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. На кораблях и судах обеспечения началась подготовка к выходу в море для выполнения задач по плану проверки. Боевая техника морской пехоты выведена в районы формирования колонн.

"В соответствии с замыслом проверки боеготовности корабли и морская пехота флотилии проведут двусторонние тактические учения в составе соединений в морских полигонах и в условиях морского побережья", - уточнил Астафьев.

Комплексная комиссия офицеров штаба ЮВО оценит состояние боевой и оперативной подготовки личного состава объединения, проверит способность выполнять практические действия в условиях сложной тактической обстановки. Также командиры соединений флотилии продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск.

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