Турция может создать военно-морскую базу на Северном Кипре
Турция может создать военно-морскую базу на территории Северного Кипра в случае необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, присутствие ВС Турции на этой территории очень важно.
"Турция не намерена уменьшать свой военный контингент на Северном Кипре", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что планы Запада решить проблему Кипра не оправдали себя.
"ЕС также предпринял двойные стандарты в отношении турецкого Кипра", - сказал глава государства.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщал, что Турция намерена создать военную базу на Северном Кипре.
Отметим, что в настоящее время Турция имеет военные базы на территории Сомали и Катара.
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