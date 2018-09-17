В Австралии неизвестные засовывают иглы в клубнику - ВИДЕО

Власти австралийского штата Квинсленд объявили вознаграждение в 100 тысяч австралийских долларов за информацию, которая поможет найти злоумышленников, подкладывающих швейные иглы в клубнику. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC. Иглы и булавки были найдены в клубнике шести разных производителей, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Первые сообщения о швейных иглах в ягодах, поставляемых с ферм в магазины страны, появились в соцсетях еще неделю назад. Житель города Брисбена Джожуа Гейн рассказал, что его друг проглотил иглу, когда ел клубнику, и попал в больницу. Проверив другие ягоды в упаковке, друзья нашли еще одну швейную иглу. Иглы в клубнике также попадались жителям Сиднея и штата Виктория, уточняет BBC.

Крупные сетевые супермаркеты Австралии сняли с продажи всю клубнику, поставляемую из штата Квинсленд, и объявили, что примут обратно все купленные пачки с полным возмещением их стоимости. Премьер Квинсленда Анастасия Палащук предупредила, что клубнику, купленную в период с 5 по 8 сентября, лучше измельчить или выбросить.

В полиции и ассоциации производителей клубники Квинсленда заверили, что все ягоды, купленные после 13 сентября, совершенно безопасны. В то же время силовики сообщили о случаях подражательства. Власти утверждают, что подобные инциденты саботируют отрасль и могут оказать продолжительное негативное влияние на продажи. В ассоциации производителей клубники предположили, что диверсию мог организовать недовольный сотрудник, но в полиции Квинсленда заявили, что доказательств тому нет.

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