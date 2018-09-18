В Индии женщина 60 лет пьет только чай и ничего не ест
Сарасвати Бай 75 лет, она воспитала пятерых детей и до сих пор трудится по несколько часов у себя на огороде. При этом женщина утверждает, что энергию ей дают обычный чай и вода, которые она пьет вот уже 60 лет. Больше в желудок Сарасвати не попадает ничего, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Индианка говорит, что отказалась от еды в 15 лет, после того как переболела брюшным тифом. Во время болезни она перестала принимать пищу и заметила, что ее состояние мгновенно улучшилось. Сарасвати утверждает, что с тех самых пор она пьет лишь чай пару раз в день и изредка употребляет воду. Иногда, правда, женщина может съесть банан, но случается это не чаще одного раза в неделю. Твердой же пищей Бай не баловала желудок уже 60 лет.
При этом женщина отмечает, что такая жизнь ее вполне устраивает. Несмотря на свой возраст она чувствует себя прекрасно, полна сил и энергии. Смеясь, Сарасвати говорит, что супруг и его родители всю жизнь пытаются ее накормить, но она в этом совершенно не нуждается.
Есть, правда, скептики, которые не верят в "безпищевую" жизнь Бай, но ее дети тоже подтверждают тот факт, что никогда в своей жизни не видели мать употребляющую в пищу что-то, кроме чая и изредка мягкого банана.
Супруг Сарасвати сначала был обеспокоен такой странной "диетой" жены и показывал ее докторам. Но специалисты не находили никаких патологий и только разводили руками.
Больше никто из родных не пытается накормить Сарасвати, а она продолжает жить на чае и воде, желания питаться, как все, у нее за 60 лет ни разу так и не появилось.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе
В России школьник умер во время урока
В Британии хотят заменить полицейских беспилотниками и роботами из-за «Новичка»
ЕЦБ показал новые банкноты в €100 и €200 - ФОТО
Запущен спутник, измеряющий высоту полярных льдов с точностью до нескольких миллиметров
Мощный пресс спас британцу жизнь
Məktəblərdə ilk dərs həyəcanı - VİDEO
Армения снова пытается присвоить карабахский ковер - ФОТО
Трагедия в Гейгеле, погибла женщина
Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе
Milli kinomuzun ilk qadın aktrisası
Церера оказалась планетой вечных "ледяных вулканов"
В России школьник умер во время урока
Названы имена претендентов на "Всемирный Автомобиль Года - 2019"
В Германии запущен первый поезд на водородном топливе
OnePlus выпустит смарт-телевизор
Пашинян как лицо армянского идиотизма
Азербайджан может получить статус наблюдателя в ШОС
-
17 Сен. 12:54 7 243
-
17 Сен. 20:12 7 178
-
17 Сен. 13:31 7 035
-
17 Сен. 10:20 6 227
-
17 Сен. 10:18 4 567