В Индии женщина 60 лет пьет только чай и ничего не ест

Сарасвати Бай 75 лет, она воспитала пятерых детей и до сих пор трудится по несколько часов у себя на огороде. При этом женщина утверждает, что энергию ей дают обычный чай и вода, которые она пьет вот уже 60 лет. Больше в желудок Сарасвати не попадает ничего, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Индианка говорит, что отказалась от еды в 15 лет, после того как переболела брюшным тифом. Во время болезни она перестала принимать пищу и заметила, что ее состояние мгновенно улучшилось. Сарасвати утверждает, что с тех самых пор она пьет лишь чай пару раз в день и изредка употребляет воду. Иногда, правда, женщина может съесть банан, но случается это не чаще одного раза в неделю. Твердой же пищей Бай не баловала желудок уже 60 лет.

При этом женщина отмечает, что такая жизнь ее вполне устраивает. Несмотря на свой возраст она чувствует себя прекрасно, полна сил и энергии. Смеясь, Сарасвати говорит, что супруг и его родители всю жизнь пытаются ее накормить, но она в этом совершенно не нуждается.

Есть, правда, скептики, которые не верят в "безпищевую" жизнь Бай, но ее дети тоже подтверждают тот факт, что никогда в своей жизни не видели мать употребляющую в пищу что-то, кроме чая и изредка мягкого банана.

Супруг Сарасвати сначала был обеспокоен такой странной "диетой" жены и показывал ее докторам. Но специалисты не находили никаких патологий и только разводили руками.

Больше никто из родных не пытается накормить Сарасвати, а она продолжает жить на чае и воде, желания питаться, как все, у нее за 60 лет ни разу так и не появилось.

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