Две невесты не поделили жениха в Китае - ВИДЕО

Странный инцидент, произошедший несколько дней назад на свадебном мероприятии в городе Сяньнин (провинция Хубэй, КНР), был запечатлён очевидцем инцидента.

В банкетный зал, в самый разгар церемонии бракосочетания ворвалась вторая невеста, которая сразу же при помощи кулаков приступила отбивать своего жениха у конкурентки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации местных СМИ, молодой человек ранее имел отношения с появившейся на свадьбе девушкой. Эти взаимоотношения зашли слишком далеко и, будучи беременной, обманутая китаянка, решила испортить торжества своему бывшему бойфренду. Ранее родители, узнавшие о беременности своей дочери, потребовали у жениха 180000 юаней на проведение церемонии бракосочетания. Но молодой человек, не имея таких средств, поступил иначе и нашёл себе невесту "посговорчивее".

Чем в конечном итоге закончился инцидент не уточняется.

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