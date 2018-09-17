В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского
В бельгийской столице Брюсселе неизвестный напал на полицейского с ножом в одном из парков города. Об этом сообщает в понедельник Le Soir, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Полицейский получил легкие травмы и был отправлен в больницу. Сообщается, что после нападения сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, ранив его в грудь и в ногу. Мужчина также госпитализирован. Его имя не сообщается.
По словам очевидцев, инцидент произошел, когда полицейский разбудил спящего в парке мигранта, писала газета Het Laatste Nieuws. Он впал в панику и ударил сотрудника полиции, в ответ на что тот использовал перцовый баллончик. Затем мигрант достал нож и напал на полицейского.
Детали атаки пока не уточняются. Проводится расследование.
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