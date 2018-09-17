Сколько азербайджаноязычных школ есть в Грузии?

17 сентября 2018 14:37

"В Грузии действует 80 азербайджаноязычных общественных школ". 

Об этом в ответ на запрос местного бюро Report заявили в Центре информационной системы управления образованием министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, передает Day.Az.

В информации отмечается, что в конце 2017-2018 учебного года число обучающихся в азербайджаноязычных школах детей составляло 15 150 человек.  

Кроме того, отмечается, что в 38 общественных школах страны действует азербайджанский сектор, где в прошлом году обучались 9 852 учащихся. Кроме того, двум частным школам предоставлено право открыть азербайджанский сектор. 

Статистика детей, обучающихся в азербайджанском секторе общественных школ и азербайджаноязычных школах в 2018-2019 учебном году, пока неизвестна. 

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