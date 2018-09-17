Нагрудная камера полицейского показала, как выглядит арест настоящего убийцы - ВИДЕО

Нательная камера полицейского запечатлела напряжённый момент задержания окровавленного убийцы, который перед этим "практически обезглавил" свою жертву, рассказывает LADbible.

На записи, сделанной в Дерби прошлым августом, констебль Ричард Эдж направляет шокер на Мартина Макдермотта, только что убившего 44-летнего Лесли Салмона, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.

Приближаясь к мужчине, Эдж кричит:

"Стоять! Одно угрожающее движение, и я применю шокер!

Повернись, шаг вперёд, положи руки на сарай, не шевелись. Малейшая угроза мне или другим, и я применю шокер, ты меня понял?"

Затем коп добавляет: "Ты у меня под прицелом шокера. Руки за спину", после чего велит своему коллеге надеть на 60-летнего Макдермотта наручники.

Эджу удалось задержать убийцу без применения силы, и он был удостоен медали за храбрость.

Он рассказывает, что выехал по вызову о ножевом ранении в общежитии для отпущенных под залог. На месте он обнаружил жертву, распорядился об оказании медицинской помощи и отправился на поиски убийцы.

Когда задержанному преступнику сообщили, что Салмон умер, он "вскинул кулак от радости" и заявил, что "гордится" содеянным.

Жуткие подробности дела раскрылись в суде: в частности, Макдермотт пытался "выставить напоказ голову жертвы". Один из детективов назвал это следствие "самым кровавым делом" в своей карьере.

В феврале Макдермотт получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не раньше, чем через 25 лет. Вынося приговор, судья Грегори Дикинсон сказал:

"Вы сказали полицейским, что хотели насадить голову на кол и выставить на обозрение в общежитии. Когда прокурор рассказывал об этом, я заметил кривую ухмылку на вашем лице".

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