На украинскую журналистку напали в прямом эфире - ВИДЕО

Журналистку NewsOne Дарину Билеру ударили рядом со зданием Генеральной прокуратуры Украины. Видео нападения опубликовано на YouTube-канале Страна.ua, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время прямого включения неизвестные ударили журналистку по голове. Билера продолжила работу, но вскоре к ней подошла женщина и попыталась убрать микрофон. Трансляция была прервана.

По данным Newsone, среди нападавших был сотрудник Всемирного-Броварского Телевидения и украинские радикалы.

Случаи нападения на сотрудников СМИ в стране происходят довольно часто. Согласно данным Национального союза журналистов Украины, с начала этого года было зафиксировано более 50 подобных инцидентов.

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