Меркель отправляет в отставку главу контрразведки Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель решила, что возглавляющий контрразведку страны Ганс-Георг Маасен должен уйти со своего поста. Об этом пишет Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников в правящей коалиции, Меркель не считает его подходящим для занимаемой должности, поскольку своими заявлениями он вмешивается в политику государства.

Уточняется, что Маасена раскритиковали после того, как в связи с выступлениями в Хемнице он заявил, что в его ведомстве нет материалов, доказывающих преследование иностранных граждан, а по поводу распространенного в сети видео заметил, что его аутентичность под вопросом.

Ранее Меркель призвали уйти в отставку на акции протеста ультраправых, которые не одобряют ее миграционную политику.

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