Пятеро бельчат запутались хвостами и попали в смертельную ловушку - ФОТО

В США зоозащитники спасли пять белок, запутавшихся хвостами у себя в гнезде. Об этом сообщает информационный портал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Общество защиты животных штата Висконсин на своей странице в Facebookописало операцию по спасению бельчат. Их заметил один из местных жителей и вызвал зоозащитников. "В Гордиев узел из их хвостов вплелись стебли и куски пластика, из которых их мать вила гнездо", - объяснили они.

Чтобы распутать хвосты, потребовалась операция, ее проводили под общим наркозом. "Было невозможно понять, где чей хвост, и мы были крайне обеспокоены, потому что их ткани были сильно повреждены из-за того, что к ним не поступала кровь", - заметили зоозащитники. Операция заняла около 20 минут, ветеринары использовали только ножницы.

Бельчата полностью отошли от наркоза. Зоозащитники планируют наблюдать за ними несколько недель, чтобы убедиться, что кровоток в их хвостах полностью восстановился. Они подчеркивают, что хвост жизненно важная часть тела для белки: он помогает ей держать равновесие и не замерзнуть в холодную погоду.

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