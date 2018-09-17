Германия откажется от американского газа

Германия откажется покупать американский сжиженный природный газ. Об этом сообщает Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пояснило, что у ФРГ нет необходимой инфраструктуры для получения американского газа. Помимо этого, Германия намерена к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.

Также в издании отметили, что доля России в обеспечении энергетических потребностей ФРГ приравнивается лишь к 6%.

"Германия давно указала на то, что она не зависит от какого-либо одного источника газа", - подчеркнули в Handelsblatt.

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