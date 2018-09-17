Запущен спутник, измеряющий высоту полярных льдов с точностью до нескольких миллиметров

В субботу 15 сентября 2018 года с территории США был запущен спутник, который будет измерять высоту полярных льдов с точностью до четырёх миллиметров. Лазер, выдающий по десять тысяч импульсов в секунду, просканирует с орбиты Арктику и Антарктику и поможет учёным понять, как меняется климат. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Старт состоялся в 16 часов 2 минуты по Москве с пусковой площадки в Калифорнии. Ракета Delta II вывела аппарат на расчётную орбиту, откуда он уже передал первые сигналы. Спутник обращается вокруг Земли вдоль меридиана на средней высоте около 470 километров со скоростью более 27 тысяч километров в час.

Аппарат носит название ICESat-2. Это аббревиатура от английского словосочетания Ice, Cloud and land Elevation Satellite, что можно перевести как "спутник для измерения высоты рельефа, льда и облаков". Цифра 2 означает, что спутник является "наследником" миссии ICESat, стартовавшей в 2003 году и закончившейся в 2009 году.

Основным научным инструментом спутника является усовершенствованная топографическая лазерная высотомерная система (Advanced Topographic Laser Altimeter System, ATLAS). Она будет выдавать по десять тысяч импульсов в секунду (для сравнения: ICESat-1 мог похвастаться лишь 40 импульсами в секунду). Такая "скорострельность" позволит измерять высоту ледового покрова с точностью до четырёх миллиметров, а также определять площадь и уклон льда. Ожидается, что установка будет включена через две недели после запуска, когда завершатся предварительные тесты всех систем.

"Хотя сегодняшний запуск был невероятно захватывающим, для нас, учёных, наиболее ожидаемая часть миссии начнётся, когда мы включим лазер и получим наши первые данные, - признаётся Торстен Маркус (Thorsten Markus) из NASA в пресс-релизе организации. - Мы очень надеемся, что эти данные станут доступными для научного сообщества как можно скорее, чтобы мы могли узнать, что ICESat-2 может рассказать нам о нашей сложной родной планете".

Аппарат исследует льды Гренландии и Антарктиды, в том числе перешлёт недостающие данные о ледовом покрове во внутренних областях полярного континента.

Эта информация поможет учёным точнее отслеживать ход глобального потепления, прогнозировать колебания уровня моря и следить за общим состоянием климата Земли.

Как сообщает агентство AFP, стоимость проекта составила около миллиарда долларов США. Миссия рассчитана на три года, но может быть продлена, если эксперты сочтут это целесообразным. Топлива аппарату хватит на десять лет.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как глобальное потепление в Арктике и Антарктике подтвердили великие мореплаватели прошлого, об аномальном росте температуры в Западной Антарктике и о тревожных климатических изменениях в Баренцевом море.