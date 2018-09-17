В Британии хотят заменить полицейских беспилотниками и роботами из-за «Новичка»

Министерство обороны Великобритании тестирует беспилотники и роботов для обнаружения химического оружия и расследования химических атак, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такие меры могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб при подобных операциях и предотвратить жертвы. Прецедентом послужило отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, которому подверглись бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также подвергся отравлению "Новичком" первый подошедший к Скрипалю британский полицейский - Ник Бейли. Он также был на месте обследования дома Скрипаля. По версии британской полиции, "Новичок" был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля.

Ник Бейли вместе с Сергеем и Юлией Скрипаль был сразу же госпитализирован в больницу в Солсбери. Позже они были выписаны.

Тем не менее, в минобороны Британии заявили, что к испытаниям с дронами и роботами привлечены ученые из британской лаборатории "Портон-Даун", говорится в материале. Эксперимент включал в себя тестирование беспилотника, который может передавать 3D-изображения и обнаруживать химические вещества с помощью лазерной системы, пишет The Guardian.