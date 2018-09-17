ЕЦБ показал новые банкноты в €100 и €200 - ФОТО

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнародовал новые банкноты в размере €100 и €200, которые выйдут в обращение 28 мая 2019 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте ЕЦБ.

Отмечается, что новые банкноты номиналом €100 и €200 отличаются более крупным и четким изображением номиналов, изображением финикийской царевны Европы и дополнительными защитными элементами.

В ЕЦБ подчеркнули, что новый дизайн купюр позволит решить проблему с фальшивомонетчиками.