Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе

Контроль демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в Сирии будет осуществляться силами подвижных патрульных групп турецких подразделений и подразделений военной полиции России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В.Путин сообщил, что Россия и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в Сирии.

"К 10 октября 2018 года по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции", - сказал Путин.

"Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама не позднее конца 2018 года, также по предложению турецкой стороны", - добавил он.