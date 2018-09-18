ДТП в Турции: есть погибшие и раненые

18 сентября 2018 08:52

В Турецкой провинции Афьон-Карахисар переврнулся пассажирский автобус в результате чего по предварительным данным погибли семь и ранены 28 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник пишут турецкие СМИ.

Сообщается что причиной ДТП стало потеря управления водителем.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

По данным СМИ состояние раненых оценивается как нормально.

О других деталях инцидента не сообщается.

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