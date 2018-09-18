"Игра престолов" завоевала "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"

"Игра престолов" завоевала престижную "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", телеканал NBC ведет прямую трансляцию вручения награды Primetime Emmy Award из Лос-Анджелеса.

На премию также претендовали сериалы "Американцы", "Корона", "Очень странные дела", "Это мы", "Мир Дикого Запада" и триумфатор прошлого года "Рассказ служанки".

На счету "Игры престолов", седьмой сезон которого пропустил "Эмми" в прошлом году, поскольку вышел на экраны позже установленного правилами премии времени, более 130 номинаций на и третья победа в категории "Лучший драматический сериал".

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.