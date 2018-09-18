Российский Ил-20 пропал в Сирии

Командование российской базы в провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило Министерство обороны.

Связь с экипажем пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. На борту российского самолета находились 14 человек, пока их судьба неизвестна.

В военном ведомстве отметили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Также в этот момент российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции "Овернь", который находится в этом районе.

Командование российской авиабазы организовало поисково-спасательную операцию. Согласно данным портала MarineTraffic, вблизи порта Тартус сейчас находится спасательный буксир ВМФ "Профессор Николай Муров".

Израиль отказался от комментариев

Израильские военные отказались комментировать заявление министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", - сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля после консультации с руководством.

Ранее в понедельник источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что сирийскими ПВО была отражена ракетная атака в городе Латакия. Источник при этом указал, что обстрел был осуществлен с моря, часть ракет были сбиты до подлета к целям.

По сведениям источника, под обстрел попали заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанция в Сакубии.

Собеседник агентства отметил, что нападение осуществляли с моря.

По данным корреспондента РИА Новости, в Латакии были слышны взрывы, также, предположительно, в небе над городом были видны ракеты систем противовоздушной обороны.

В конце июля израильские ВВС сбили самолет Су-22 сирийской армии, пилот погиб. Власти Израиля утверждали, что бомбардировщик нарушил воздушное пространство в районе Голанских высот, а неоднократные попытки связаться с бортом не увенчались успехом.

Сирийские военные, в свою очередь, настаивали на том, что самолет выполнял боевое задание против террористов исключительно в своем воздушном пространстве и не пересекал границу.

Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывали, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

Самолет Ил-20

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха") - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора. Разработчик: ОКБ имени Ильюшина.

Ил-20 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС России, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет "Калибр".