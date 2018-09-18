Зариф: решение Путина и Эрдогана помогло предотвратить войну в Идлибе
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что благодаря проводимым в последние недели встречам и переговорам, в числе которых встреча РФ и Турции в Сочи, удалось предотвратить войну в сирийском Идлибе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель, которая проводилась во время моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последующего саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе с твердой решимостью бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает", - написал Зариф в Twitter.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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