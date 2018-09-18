Дети сняли для папы поздравление на Рождество, не зная, что он уже умер - ВИДЕО

Мама должна была привезти папу из больницы на праздники, но мужчина оказался в реанимации, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Дети сняли для папы трогательное поздравление на Рождество, не зная, что его не стало несколько часов назад. Калли Джеффорд никак не могла сказать сыновьям - восьмилетнему Харрисону, семилетнему Эштону и пятилетнему Джейксону-Джону, - что их отец умер. Но малышам из Нортгемптона, Англия, пришлось узнать грустную правду, сообщает Mirror.

"Не говорить им было пыткой. Но я ждала, так как не хотела, чтобы они помнили Рождество как что-то разрушительное. Но потом медсестра сообщила, что печень Джона успешно трансплантирована. И я сказала детям, что папа спас человека и мы можем гордиться"

Калли Джеффорд

То, что папа стал донором и спас жизнь другого человека, помогло детям справиться с его потерей. По словам Калли, они будто знали, что папа ушёл из жизни. Джон страдал от диабета первого типа, но несмотря на это не ограничивал себя в еде. В итоге это привело к тому, что почки стали работать только на 30% и его срочно госпитализировали. Единственное, что могли врачи, - это сделать пересадку почки и поджелудочной железы. Пациента внесли в список ожидания донора, но никто не мог сказать, когда операция будет возможна. К сожалению, состояние Джона продолжало ухудшаться и у него диагностировали сосудистую деменцию. Были дни, когда мужчина не мог вспомнить даже своих детей. Тем не менее Калли решила забрать его домой на Рождество и устроить настоящий семейный праздник. Но, когда она приехала в больницу, Джон уже был в реанимации."Когда я пришла в палату, врачи сказали, что Джон умер. Дети были дома и с нетерпением ждали своего папу на Рождество, и вот он лежит мёртвый на больничной койке"

Калли Джеффорд

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