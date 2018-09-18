Первый пассажирский поезд на водородном топливе запущен в Германии - ВИДЕО

В Германии, в Нижней Саксонии, запущен первый пассажирский поезд на водородном топливе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его скорость 140 км/ч, без дозаправки он может преодолевать 1000 километров, сообщила машиностроительная компания Alstom.

Инженеры создатели бесшумный и экологический состав, топливо преобразует водород и кислород в электрический ток.

Единственный недостаток - дорогое водородное топливо, но в эксплуатации он будет дешевле.

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