США отказали во въезде в страну группе адвокатов из Бельгии
Группе адвокатов из Бельгии, занимающихся террористическими досье, отказано в разрешении на въезд в США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила во вторник газета Dernière heure.
По ее данным, по меньшей мере пять адвокатов по уголовным делам из Брюсселя не прошли регистрацию в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам королевства совершать безвизовые краткосрочные поездки в США.
"Это случай ассимиляции адвоката с его клиентом. Мы защищаем ряд разных людей и не придерживаемся идей наших клиентов. Я сообщу об этом нашему министру иностранных дел и, в случае необходимости, мы пойдем дальше", - заявил в этой связи представитель адвокатского корпуса Бельгии Мишель Форж.
Телерадиокомпания RTBF сообщала ранее, что США после терактов в Париже и Брюсселе опасаются проникновения в страну террористов под видом туристов из Бельгии.
В 2017 году американские эксперты по безопасности по итогам плановой инспекционной поездки в Брюссель должны были представить конгрессу США доклад о том, как Бельгия выполняет свои обязательства в рамках ESTA.
Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен тогда высказывал опасение, что выводы экспертов могут быть неблагоприятными для Брюсселя, выражая сомнение, что "будет сохранена настоящая система, которая позволяет бельгийским гражданам путешествовать в США без виз как таковых".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
17 Сен. 12:54 9 412
-
17 Сен. 20:12 8 932
-
17 Сен. 13:31 7 685
-
17 Сен. 11:53 7 498
-
17 Сен. 13:18 5 424