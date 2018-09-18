Цирковой верблюд испугался и травмировал шесть детей - ВИДЕО
18 сентября 2018 12:21 192
Опубликовано видео инцидента, который произошел накануне в цирке города Питтсбург в США.
Как видно на кадрах ролика, один из верблюдов, участвующих в представлении, взбесился и начал нападать на находящихся вокруг людей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает Sky News, в результате инцидента пострадали 7 человек, в их числе ребенок.
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