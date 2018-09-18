Цирковой верблюд испугался и травмировал шесть детей - ВИДЕО

Опубликовано видео инцидента, который произошел накануне в цирке города Питтсбург в США.

Как видно на кадрах ролика, один из верблюдов, участвующих в представлении, взбесился и начал нападать на находящихся вокруг людей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Sky News, в результате инцидента пострадали 7 человек, в их числе ребенок.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

