Выпрыгивали на ходу: пассажиры автобуса пытались спастись от вооруженных грабителей - ВИДЕО

В Бразилии пассажирам пришлось выпрыгивать из движущегося автобуса для того, чтобы спастись от вооруженных ножами грабителей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Видео инцидента, снятое камерами наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.

В полиции заявили, что жизни пассажиров были спасены лишь благодаря героическому поступку водителя: приближаясь к остановке, он сбавил скорость и открыл задние двери автобуса, тем самым сильно рискуя собственной жизнью.

В результате инцидента никто значительно не пострадал.

Несколько пассажиров заявили, что оставили в автобусе свои личные вещи, среди них и важные документы, банковские карты и деньги.

В полиции рассказали, что это уже 81-й случай нападения на автобусы с начала 2018 года. Однако, несмотря на то, что у правоохранителей есть некоторые подозрения о личностях, которые предположительно входят в банду, ни один из подозреваемых не был задержан.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

