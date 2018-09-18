Отец годовалой малышки изучил запись с видеоняни и пришёл в ужас от увиденного - ВИДЕО

На кадрах около кровати маленькой девочки появляется белый силуэт, который словно следит за ней, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Видеоняня засняла ужасающий момент, когда около кровати годовалой девочки появляется мистический белый силуэт. Когда 31-летний отец из Нортумберленда, Англия, увидел это на экране, то ему понадобилось набраться смелости, прежде чем войти в комнату к дочери, сообщает Daily Mail.

"Я словно замер на месте и не мог пошевелиться. Я не верю в призраков, но это было действительно жутко"

Стивен Армстронг

Стивен утверждает, что незадолго до инцидента в кроватке девочки таинственным образом появилась кукла, но тогда мужчина не придал этому значения. И даже после видео он надеялся, что в объектив попала пыль. Однако, судя по движению силуэта, это могло оказаться просто случайностью, считают эксперты.

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