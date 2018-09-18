Смелая мама отбила дочь от мужчины, который собирался ее похитить - ВИДЕО

Потерять своего ребёнка - это страшный сон любого родителя.

К счастью, в данном случае злоумышленнику не удалось похитить девочку, гуляющую с мамой, рассказывает Unilad.

Это случилось в Тайбэе, столице Тайваня. Мама с дочкой шли по улице, когда их атаковал мужчина по имени Чоу. Он попытался схватить девочку за рюкзак, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда Чоу схватил 7-летнюю девочку, которую мама вела домой из школы.

33-летний Чоу утверждает, что перепутал её с кем-то.

Хотя на видео нет звука, судя по всему, девочка закричала, когда Чоу протянул руку и схватил её. Мать потянула дочку к себе, и они принялись перетягивать девочку между собой.

На крики матери и дочки сбежали сотрудники ресторана и прохожие. Тогда Чоу отпустил девочку и скрылся.

Вскоре полиция установила его личность. Он работал спасателем и инструктором в близлежащем бассейне, но после инцидента был уволен.

Возможно, он предстанет перед судом.

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