В Китае ураган повалил надувной замок вместе с детьми - ВИДЕО
В Китае тайфун "Мангхут" обрушил надувной детский батут в форме замка. Видео появилось на портале Youku, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в провинции Хунань. По данным полицейских, когда замок падал, в нем находились двое детей. Они отделались ушибами, в то время как женщину, на которую свалилась надувная конструкция, госпитализировали с серьезными травмами ног.
Полиция подтвердила, что замок свалился из-за супертайфуна "Мангхут", обрушившегося на Китай в минувшие выходные 15-16 сентября. Скорость ветра достигала 142 километра в час.
По всей стране было эвакуировано около трех миллионов человек, преимущественно в эпицентре циклона - провинции Гуандун. По данным издания China Daily, там погибли четыре человека.
До этого "Мангхут" обрушился на Гонконг и специальный административный район Макао. Бедствие вызвало транспортный коллапс: сотни людей застряли в аэропортах и на вокзалах. 213 человек обратились в больницы. Супертайфун пришел с Филиппин, где его жертвами стали 36 человек. Кроме того, сотни тысяч людей пропали без вести и пострадали из-за оползней и наводнений.
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