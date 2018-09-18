Лидеры КНДР и Южной Кореи завершили первый день переговоров в Пхеньяне

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин завершили первый день официальных переговоров в Пхеньяне. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре саммита в Сеуле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры планируют продолжить переговоры в среду.

Переговоры проходили в здании ЦК Трудовой партии Кореи с 15.45 до 17.45 по местному времени.

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