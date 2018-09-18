Посетители парка сняли, как карусель с людьми стала разваливаться на полном ходу - ВИДЕО

36-летний Рикки Тейлор пришёл в парк со своими приятелями, и один из них снял ужасающий момент. От карусели, в которой кружились люди на высоте около 19 метров, отлетела деталь и едва не задела катавшихся, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как выяснилось позже, это была часть спинки одного из стульев, на котором, предположительно, висела табличка "Не использовать". А катавшиеся видели открученные болты и попытались рассказать об этом персоналу. Но работники лишь посмеялись над ситуацией.

"Приятель отошёл и стал нас снимать. На полу лежали спинка сиденья и болт. Думаю, они оторвались от сиденья с надписью "Не использовать". Я не мог в это поверить"

Рикки Тейлор, посетитель

По словам владельца парка Мерлина, от неиспользующегося стула просто отвалился кусок пенопласта и это "не было критично". Представители Thorpe Park's Vortex заявили после проверки, что не нашли никаких болтов, и карусель снова открылась 15 минут спустя.

Аттракцион, в котором до 32 человек раскручиваются и раскачиваются над землёй, уже закрывали несколько раз в этом году для проведения технических работ, пишет The Sun. А в прошлом году такую же конструкцию закрыли для посещения в Огайо, США, после того как там погиб подросток.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

