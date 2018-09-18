Счастливое спасение байкера из-под колес огромного грузовика попало на камеры - ВИДЕО
18 сентября 2018 16:14 124
Житель Китая чудом выжил в страшном ДТП.
Тяжелый грузовик давит мотоциклиста, и тот скрывается под днищем. Водитель этого не замечает. Кажется, что байкер погиб, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Однако через секунду он выползает из-под автомобиля целым и невредимым.
По счастливой случайности, он оказался между колесами и не пострадал. А вот мопеду потребуется серьезный ремонт.
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