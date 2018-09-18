Израильского посла в Москве вызвали в МИД

Посла Израиля в Москве вызвали в МИД в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщили в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Израиль уведомил Россию о планируемой операции в Сирии за минуту до удара.

Накануне около 23:00 по московскому времен пропала связь с российским бортом Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим и находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным оборонного ведомства, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 сбила ракета комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватный ответ.

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