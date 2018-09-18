Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»

Израиль возложил вину за гибель российского самолета Ил-20, который был сбит в сирийской провинции Латакия, на Сирию, Иран и движение "Хезболла". Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей израильской армии, передает Day.Az.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели 15 российских военных находившихся на борту Ил-20. Как заявляли в военном ведомстве, израильские летчики подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой комплекса С-200.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

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