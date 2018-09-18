Путин призвал серьезно разобраться с инцидентом со сбитым в Сирии Ил-20

Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент со сбитым в Сирии Ил-20 заявил, что необходимо в этом серьезно разобраться, он отметил, что отношение к трагедии изложено в заявлении Минобороны, согласованном с ним, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано", - заявил Путин на пресс-конференции после российско-венгерских переговоров.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

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