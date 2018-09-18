Тегеран пообещал повысить уровень обогащения урана в случае срыва СВПД

Иран в случае срыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "не будет колебаться" и повысит уровень обогащения урана до показателей, которые были до заключения сделки. Об этом заявил РИА Новости представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает Day.Az.

"Иран не будет колебаться в развитии своих ядерных возможностей и подтвердил свою возможность повысить процент обогащения урана по сравнению с тем, что был до сделки", - сказал Камальванди.

"Если Иран захочет, он может задействовать мощности и может увеличить количество обогащенного урана в большем размере, чем раньше", - добавил Камальванди.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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