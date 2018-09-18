В Мадриде в отеле Ritz обрушилась бетонная плита, есть пострадавшие

По меньше мере шесть строителей пострадали в результате обрушения в отеле Ritz в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, леса обрушились внутри помещения, когда там находились рабочие. По данным газеты ABC, под завалами остаются двое рабочих. Один раненый в тяжелом состоянии. Строительные леса, на которых находились рабочие, обрушились в результате падения на них бетонной плиты.

Отель Ritz, расположенный рядом с музеем Прадо, - один из самых известных столичных отелей, он был открыт в 1910 году королем Альфонсо XIII, а в феврале этого года закрыт на реконструкцию. Как предполагается, ремонт должен завершиться в 2019 году. Отель принадлежит Mandarin Oriental Hotel Group. Стоимость реконструкции оценивается в 99 миллионов евро.

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