Чавушоглу и Помпео обсудили соглашение по Идлибу

18 сентября 2018 21:02

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил с ним достигнутое Анкарой и Москвой соглашение по сирийскому Идлибу, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, передает Day.Az.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили соглашение (с РФ) по Идлибу", - сказал собеседник агентства.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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