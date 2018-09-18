Главу немецкой контрразведки отправили в отставку

Глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен смещен с поста в связи со спорными заявлениями по ситуации в Хемнице, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии, опубликованном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство СДПГ потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку.

"После переговоров между канцлером и председателем ХДС Ангелой Меркель, главой МВД и председателем ХСС Хорстом Зеехофером и главой фракции СДПГ в бундестаге, председателем СДПГ Андреа Налес мы сообщаем о том, что в должности президента федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ - ред.) будет сделано переназначение. Господин Маасен в будущем станет статс-секретарем в МВД ФРГ", - говорится в заявлении.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Позже на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста - антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Даниэля Х. движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов.

Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в интернете, можно видеть, как радикалы швыряли в оппонентов бутылки и петарды, скандировали "Германия для немцев" и демонстрировали нацистские приветствия.