Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»

В финал конкурса красоты "Мисс Италия" вышла девушка без ноги. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

18-летняя Чиара Борди (Chiara Bordi) стала одной из трех финалисток, однако уступила корону другой участнице конкурса. После выхода в финал на нее обрушились потоки оскорблений в соцсетях. "За тебя голосуют только потому, что ты калека", - цитирует ANSA один из комментариев.

"У меня нет ноги, но у вас нет ни сердца, ни мозгов", - ответила девушка ненавистникам. Она написала в Facebook, что ее не интересовала победа. Ей хотелось показать миру, что жизнь может быть прекрасна даже после инвалидности.

В защиту Чиары Борди выступили итальянские политики, артисты и спортсмены. "Если оценить все, то комплименты перевесят оскорбления", - написала ей паралимпийский атлет Джуси Версаче (Giusy Versace), избранная в парламент от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

Чиара Борди лишилась ноги в 13 лет, когда ехала на велосипеде и попала под автомобиль. Ей ампутировали ступню и часть голени. Теперь она пользуется протезами, в том числе позволяющими носить обувь на каблуках.

В 2017 году сообщалось, что жительница Шотландии Стейси Пэрис (Stacy Paris), принимавшая участие в Неделе альтернативной моды в Белфасте, стала первой британской моделью, у которой ампутированы обе ноги.

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