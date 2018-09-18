В Ираке десятки тысяч человек отравились питьевой водой

18 сентября 2018 20:32

В иракской провинции Басра около 27 тыс. человек отравились питьевой водой, сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"То, что 27 тыс. человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, - это серьезное явление", - заявил аль-Кааби.

Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.

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