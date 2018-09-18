Путин не исключил продление «Турецкого потока» до Венгрии

Президент России Владимир Путин заявил, что одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает корреспондент Gazeta.ru.

"Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства подчеркнул, что энергетика является важной сферой взаимодействия двух стран.

В свою очередь Орбан отметил, что он попросил Путина серьезно подумать о продлении "Турецкого потока" до Венгрии.