Китай намерен ввести повышенные пошлины на американские товары

Китай в ответ на новые пошлины США введет повышенные пошлины на импорт более 5200 американских товаров объемом в $60 млрд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление министерства финансов КНР.

"Таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около $60 млрд", - заявили в министерстве.

Как стало известно, пошлины вступят в силу 24 сентября.