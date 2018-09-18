Россия, Турция и Иран изменят функции координационного центра по Идлибу

Россия, Турция и Иран внесут изменения в функции совместного координационного центра по стабилизации ситуации в сирийском Идлибе. Такой пункт прописан в Меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, этот документ был подписан накануне в Сочи во время встречи российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Тайипа Эрдогана. В нем зафиксировано намерение сторон предпринимать эффективные меры в Идлибской зоне деэскалации.

Источник отметил, что для достижения этих целей функции "совместного ирано-российско-турецкого координационного центра будут расширены". Представитель делегации не уточнил, в чем будет заключаться расширение полномочий центра.