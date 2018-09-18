Путин передал нефтяную компанию в собственность Чечни
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром".
Документ опубликован на портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается в указе передача осуществляется в целях развития промышленного производства в Чеченской республике и повышения эффективности использования имущества компании.
"Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром"", - говорится в указе.
Кабмину поручено в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия. Указ вступает в силу со дня подписания.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце 2015 года просил президента Владимира Путина одобрить эту идею. Путин тогда идею поддержал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!