Поветкин назвал бой с Джошуа одним из последних шансов стать чемпионом мира

Российский боксер Александр Поветкин назвал предстоящий бой с британцем Энтони Джошуа одним из последних шансов в своей карьере стать чемпионом мира. Слова спортсмена приводит пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бой Поветкин - Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

"Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксером, - сказал Поветкин. - Это испытание, бой - всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира".

"Подготовился я отлично. Чувствую себя хорошо", - добавил спортсмен.

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).